Погода в Югре на 3 апреля: потепление и дождь

Погода в Югре на 3 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 3 апреля, в Югре облачно и с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем +3...+8.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +3, ночью -1. Ветер 4-7 м/с.

Сургут: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +3, ночью -1. Ветер 2-7 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер 3-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +3, ночью -1. Ветер 3-4 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днем +2, ночью 0. Ветер 4-9 м/с.