В Нижневартовске откроется первый энергокласс

Фото: «Россети Тюмень»

В Нижневартовске 9-классники школы №5 встретились с заместителем главного инженера по оперативному, технологическому и ситуационному управлению городского филиала «Россети Тюмень» Александром Караваевым.

Энергетик рассказал ребятам о преимуществах обучения в специализированном классе, который откроется 1 сентября на базе образовательного учреждения. Подростки из первых уст узнали о критериях отбора учеников в энергокласс и программе обучения. Она предполагает усиленную подготовку по техническим дисциплинам, встречи с представителями сферы энергетики, открытые лекции, экскурсии на предприятие, а также научно-исследовательскую деятельность. Кроме того, ребятам рассказали об условиях работы в компании и вариантах развития карьеры.

- Наша компания заинтересована в том, чтобы на работу устраивались местные молодые специалисты. Для этого и создан профильный класс, в рамках которого мы будем способствовать профессиональному самоопределению подрастающего поколения, формированию у перспективных ребят ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего развития в энергоотрасли, - подчеркнул Александр Караваев.

Отметим, что профориентационный проект реализуется в рамках четырехстороннего соглашения между предприятием, местным департаментом образования, Нижневартовским государственным университетом и средней школой № 5.

Кстати, сам Александр Караваев является одним из лидеров отрасли: за одиннадцать лет трудовой биографии он прошел путь от электромонтера РЗА до заместителя главного инженера и побеждал во всероссийских соревнованиях профессионального мастерства.