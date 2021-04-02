В Югре «чернобыльцы» получат единовременную выплату от пяти до 10 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС получат единовременную выплату. Суммы составят от пяти до 10 тысяч рублей. Напомним, что в этом году 35 годовщина катастрофы.

Выплаты будут предоставлены 1 тысяче 722 югорчанам до 1 мая. Так, по 10 тысяч рублей получат неработающие пенсионеры, перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварий на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк» и сборов радиоактивных отходов в реку Теча, а также инвалиды, ставшим таковыми в связи с указанными авариями, а еще граждане из подразделений особого риска.

Выплату в таком же объеме получат родители, вдовы и вдовцы погибших и умерших инвалидов и югорчан, получивших лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с этими авариями. По 5 тысяч рублей направят пенсионерам, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения, из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке.