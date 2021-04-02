В Пыть-Яхе осудили бывшего директора Управления городским хозяйством. Фото - СК по ХМАО.

Бывшему директору МУП «Управление городским хозяйством» города Пыть-Ях, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, вынесен приговор. Следователи раскрыли обстоятельства уголовного дела.

Так, в декабре 2016 года подсудимый за счет бюджетных средств в сумме более 89 миллионов рублей оплатил капитальный ремонт водоочистных сооружений города. Однако выполненные работы не соответствовали всем требованиям контракта, до настоящего времени очистные сооружения так и не функционируют.

– Чтобы сокрыть преступления, в апреле 2017 года злоумышленник сам принял решение о проведении части работ и приобретении оборудования для очистных сооружений – стеклопластиковых емкостей за счет средств муниципального предприятия в сумме более 700 тысяч рублей, – рассказали в СК по ХМАО.

В итоге мужчину осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных органах и органах местного самоуправления.