Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 апреля 2021 года увеличилось на 76 человек. Фото - myopenugra.ru.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 76 и составило 54 324 человек.

54 324 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 2 апреля.

Оперативный штаб Югры сообщает, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. В окружной столице подтверждено 16 случаев, а в Сургуте на 5 меньше. В Нижневартовске всего 6 случаев заболевания.

Остальные распределились так: Нефтеюганский район – 5, Ханты-Мансийский район – 5, Нефтеюганск – 4, Нягань – 4, Мегион – 4, Урай – 4, Сургутский район – 3, Когалым – 3, Березовский район – 3, Югорск – 2, Кондинский район – 2, Советский район – 1, Октябрьский район – 1, Нижневартовский район – 1, Белоярский район – 1.

Состояние 45 пациентов тяжелое, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 783 человека. За сутки излечились 82 человека, за весь период пандемии – 52 848 югорчан.