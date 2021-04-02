В Югре стартовала весенняя призывная кампания. Фото - gov.admhmao.ru.

В ХМАО стартовала весенняя призывная кампания. В апреле-июле 2021 года Вооруженные силы Российской Федерации примут более 1 400 югорчан.

По информации военного комиссара Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Бурова, сборный окружной пункт подготовлен в полном объеме для приема и размещения призывников. Налажена работа пункта переодевания, продовольственный и вещевой склады для обеспечения призывников.

– На сборный пункт в Пыть-Яхе уже доставлены дезинфицирующие средства для обработки помещений, средства индивидуальной защиты, бактерицидные лампы для обеззараживания мест общего пользования. Спальные места и места в столовой расставлены с учетом санитарно-эпидемиологических требований. На контрольно-пропускном пункте будет работать медицинский пост, – также сообщил Буров.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Инга Бычкова в свою очередь добавила, что в медицинских организациях для сотрудников военных комиссариатов муниципальных образований и военного комиссариата Югры зарезервировано более 3 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции.