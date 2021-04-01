На улице Тюменский тракт в Сургуте столкнулись сразу пять автомобилей. Фото - ГИБДД по ХМАО.

В Сургуте на улице Тюменский тракт произошло столкновение пяти автомобилей: «Мицубиси», «Тойота», «Мазда», «Хендай» и «Хонда». Дорожный инцидент случился накануне, 31 марта, около часа дня.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Мицубиси» отвлёкся от управления автомобилем, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди транспортным средством «Тойота». В результате ДТП машины получили механические повреждения.

– На территории округа задержаны 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 35 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей, – добавили в ГИБДД по ХМАО.

Госавтоинспекция Югры напоминает о необходимости постоянного контроля за дорожным движением при управлении автомобилем и внимательном поведении в дорожно-транспортной среде.