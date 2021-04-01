Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 апреля 2021 года увеличилось на 73 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 73 и составило 54 248 человек.

По данным на 1 апреля, на территории Югры зарегистрировано и лабораторно подтверждено 54 248 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 73 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах. Самое большое количество в Сургуте, где зарегистрировано 18 случаев. На один меньше – в Ханты-Мансийске.

Остальные случаи распределились таким образом: Нефтеюганский район – 8, Нижневартовск – 7, Мегион – 6, Урай – 4, Нефтеюганск – 2, Сургутский район – 2, Когалым – 2, Нягань – 2, Октябрьский район – 1, Радужный – 1, Лангепас – 1, Нижневартовский район – 1, Белоярский район – 1.

– На момент выявления у 54 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно, - сообщили в Оперативном штабе Югры. - Состояние 42 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 783 человека. За сутки излечились 104 человека, за весь период пандемии – 52 766 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 169 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 247 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровели 4 176 419 человек.