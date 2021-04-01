В Нягани молодой человек от скуки угнал два авто. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по г. Нягани поступило два сообщения от жителей города. Мужчины рассказали, что у них угнали машины. Стражи порядка задержали ранее судимого 23-летний молодой человек.

Выяснилось, что нарушитель порядка распивал спиртное дома, вдруг ему стало скучно. Он решил угнать машину, так как своей у него не было. Выйдя из дома, злоумышленник подошел к первому попавшемуся автомобилю. На его счастье, авто было не заперто, ключ находился в замке зажигания.

– Проехав одну улицу, транспорт застрял. Настойчивый няганец недолго думал и угнал другое авто, которое также было открыто и с ключами. Но и в этот раз машина заглохла. Расстроившись, злоумышленник направился домой спать, где и был задержан сотрудниками полиции, – рассказали в ОМВД России по г. Нягани.

В настоящее время в отношении югорчанина возбуждены уголовные дела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.