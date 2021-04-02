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Происшествия2 апреля 2021 8:17

Безработная жительница Лангепаса отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Для начала ей предложили положить 100 евро на открытый брокерский счет
Сергей Швецов
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Безработная жительница Лангепаса отдала мошенникам 2,5 млн рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В ОМВД России по г. Лангепасу обратилась 50-летняя местная жительница. По словам заявительницы, с 2018 года она находится в поисках работы, и размещала своё резюме на различных сайтах в интернете. На днях в телефонном разговоре ей предложили положить 100 евро на открытый брокерский счет, женщина согласилась.

Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, который представился аналитиком компании «FXSpace» и пояснил, что для дальнейшей работы необходимо пройти верификацию, и для этого нужно предоставить скан документов, удостоверяющих личность. Заявительница отправила копию своего водительского удостоверения.

– По инструкциям мошенника, женщина начала размещать на площадке деньги и стала получать незначительную прибыль. Далее злоумышленник стал говорить, что у неё все получается и нужно попробовать выйти на новый уровень, то есть поработать с более крупными суммами. Потерпевшая согласилась и начала вносить суммы по 100 тысяч рублей, однако обнаружила, что ушла в убыток по открытой сделке, – рассказали в ОМВД России по г. Лангепасу.

В дальнейшем с ней связался всё тот же аналитик, и объяснил, что можно перекрыть убыток, но для этого требуются дополнительные вложения. В результате 50-летняя жительница Лангепаса оформила кредит на сумму около миллиона рублей, которые в ходе проведенной сделки также остались на нуле. Общая сумма потерянных средств составила порядка 2,5 миллионов рублей.

Криминал