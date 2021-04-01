Молодой югорчанин заплатил 180 тысяч рублей жрице любви. Фото: Ольга Крыльцова

19-летний житель Сургутского района лишился 180 тысяч рублей. Эти деньги он буквально подарил мошеннице, которая представилась жрицей любви.

Дело в том, что молодой человек в интернет увидел информацию о предоставлении платных интимных услуг. Позвонил на указанный номер телефона и договорился о встрече.

– Незнакомка заверила потерпевшего, что необходимо внести предоплату, а также оплатить страховку. Потерпевший произвел более 10 денежных переводов на сумму порядка 180 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД России по ХМАО – Югре.

В ведомстве составили топ из самых нелепых мошенничеств. И вот еще одно. 25-летний сургутянин решил скрасить свой досуг и с помощью сайта знакомств познакомился с приятной особой для совместного похода в театр. В результате чего культурный поход не состоялся, а наивный гражданин лишился почти 11 тысяч рублей.