Погода в Югре на 2 апреля 2021 года: пасмурно, мокрый снег

В Югре пасмурно, мокрый снег. Фото: Вадим Бегун

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём +3 °С, ночью -1 ºС. Переменная облачность, небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный 3 – 6 м/с.

В Сургуте: Днём +2 °С, ночью 0 °С, пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +1 °С, ночью -1 °С, пасмурно, снег с дождем. Ветер западный 2-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +2 °С, ночью 0 °С пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный 4-7 м/с.

В Когалыме: Днём +1°С, ночью -2°С, пасмурно, мокрый снег. Ветер южный 2-4 м/с.

В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берёз. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.