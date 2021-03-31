Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 марта 2021 года увеличилось на 71 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 31 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 71 и составило 54 175 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, на сегодняшний день в России выявлено 4 545 095 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в т.ч. за последние сутки – 8 275 новых случаев в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 166 172 человека.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре всего зарегистрировано 54 175 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 3216,85 случая на 100 тысяч населения.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,13%, превышение среднеокружного показателя установлено в г. Мегион – 0,32%, в Ханты-Мансийском районе – 0,28%, в г. Ханты-Мансийск – 0,26%, в г. Нефтеюганск – 0,25%, в Березовском районе – 0,17%, в г. Сургут и Октябрьском районе – по 0,16%, в г. Нижневартовск – 0,14%.

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрирован 71 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 муниципальных образованиях ХМАО-Югры: в г. Сургут зарегистрировано 19 случаев, в г. Ханты-Мансийск – 16 случаев, в г.г. Нижневартовск и Нефтеюганск – по 8 случаев, в г. Мегион – 6, в Ханты-Мансийском районе – 3, в Нефтеюганском, Октябрьском районах и г. Когалым – по 2, единичные случаи – в Березовском, Сургутском, Советском районах и г.г. Нягань и Югорск.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 10 случаев, 18-29 лет – 6 случаев, 30-49 лет – 23 случая, 50-64 лет – 17, старше 65 лет – 15.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 64 случая, источник инфекции устанавливается в 7 случаях, завозных случаев не установлено.

Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 10 случаев COVID-2019, среди рабочих – 13 случаев, среди служащих – 19, среди медицинских работников – 1, среди пенсионеров – 17. В категории «иные» установлено 11случаев.

В структуре клинических проявлений у 2 человек клиническая картина заболевания отсутствовала (бессимптомное течение), клинические проявления ОРВИ установлены у 54 человек, диагноз «пневмония» поставлен 15 заболевшим.

С диагностической целью в Югре обследовано 1 536 126 человек, в т.ч. за сутки – 4243, из них в лабораториях медицинских организаций обследовано 1 113 176 человек, в том числе за сутки 2617, в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» - 99 168, в т.ч. за сутки – 52. С профилактической целью на коммерческой основе в Югре обследовано 885 188 человек, в т.ч. за последние сутки 1921, из них выявлена РНК SARS-CoV-2 у 27 347 человек (3,1%), в т.ч. за последние сутки у 2 (0,1 %).