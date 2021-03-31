«Югра влюбляет»: парки ХМАО могут стать вечнозелеными

Парки ХМАО могут стать вечнозелеными. Фото - "Югра" в ВК.

Украшать города округа топиарными фигурами предложила Людмила Завадская. Примером может послужить тематический парк в Пыть-Яхе, который благоустроили по задумке югорчанки. По словам автора, видеть среди кусочка Севера весеннюю траву – это необычно и красиво.

– Еще хочется индивидуального подхода, уйти от шаблонов. Добавить творчества в благоустройстве. В этом могут помочь инициативные жители, делясь нетиповыми идеями благоустройства. От одного маленького городка складывается все впечатление о Югре, поэтому нужно создавать больше притягательных мест. Югра – не только бесконечный снег и минус 50, она влюбляет, – рассказала Людмила Завадская.

Какие новые места появятся в Югре, решать тебе. Голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» начнется 26 апреля на единой платформе.