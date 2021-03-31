Югорчанка в день рождения сожителя поздравила его 30 ударами ножом. Фото - СК по ХМАО.

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в покушении на убийство.

17 января 2021 года около 23.00 пьяная обвиняемая в квартире одного из домов по проспекту Победы после празднования 39-го дня рождения своего сожителя ударила его более 30 раз кухонным ножом по различным частям тела. Сделала она это из злости и мести за то, что тот мешал ей спать и требовал продолжить празднование.

– На звук падения потерпевшего на пол, а также крики обвиняемой в квартиру вошла соседка, которая увидев происходящее отобрала нож и вызвала скорую помощь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.