В Сургуте «заминировали» мэрию. Фото - администрация Сургута.

В Сургуте сотрудникам городской администрации, которая находится на улице Энгельса, 10, пришлось провести первую половину дня в местной филармонии. Концерт им не показали, но без представления не обошлось: неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенной в здании бомбе.

На место выехали сотрудники управления МВД и экстренные службы. Сотрудники вернулись на свои рабочие места к 11.00. Официальные комментарии ожидаются.

Примечательно, что сегодня же эвакуировали и мэрию Тюмени. Там также всех работников вывели на улицу.