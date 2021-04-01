Сургутянин заплатил за путевку в пансионат более 140 тысяч рублей на мошенническом сайте. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту обратился 37-летний житель города и заявил, что пострадал от действий мошенников. Заявитель через сайт «Донбасс-массандра.рф» решил приобрести путевку на четверых человек в пансионат города Ялта.

В телефонном разговоре, с якобы представителем дома отдыха, пострадавшему предложили оплатить полную стоимость путешествия в размере более 140 тысяч рублей. Сургутянин, полностью доверяя собеседнику, перечислил указанную сумму через онлайн-банк на счет злоумышленника.

– В дальнейшем мошенник на связь более не выходил и путевки предоставлены не были, – отметили в УМВД России по г. Сургуту.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.