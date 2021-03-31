Югорчанина, пытавшегося похитить из гаража коньяк, застукали полицейские. Фото - ОМВД России по Советскому району.

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение о том, что в частном секторе в районе улицы Коммунистическая ходит подозрительный мужчина. Стражи порядка при попытке хищения чужого имущества задержали 24-летнего местного жителя.

Через незапертое окно он проник в гараж, расположенный на одном из земельных участков, откуда пытался похитить 12 бутылок коньяка. Свой преступный умысел ему довести до конца не удалось, так как он был замечен сотрудниками полиции.

– Ранее задержанный неоднократно попадался в поле зрения полиции и судим за совершение тяжких имущественных преступлений, – отметили в ОМВД России по Советскому району.

Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенное с незаконным проникновением в помещение. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.