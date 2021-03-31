В Сургуте осудят банду вымогателей: на скамье подсудимых 10 человек. Скриншот из видео.

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении банды из десяти человек. Фигурантам вменяется 15 эпизодов мошенничества, вымогательства и похищения документов. Потерпевшими признаны девять человек. В январе 2020 года полицейские задержали 10 подозреваемых.

Так, злоумышленники вошли в доверие к одинокому неработающему 43-летнему мужчине, напоили его и вывезли в Карачаево-Черкесскую Республику. В это время, используя подложную доверенность, они оформили на третье лицо право на распоряжение квартирой стоимостью 2,3 млн рублей.

В августе 2019 года трое мужчин из состава группы спровоцировали конфликт с 36-летним гражданином. Угрожая насилия, мужчины вымогали у него 300 тысяч рублей и требовали передать все документы на квартиру.

– Подобная ситуация произошла и с 29-летним жителем Сургута. Полтора месяца злоумышленники вымогали у инженера электромонтажных сетей 300 тысяч рублей. Потерпевший пояснял, что у него нет такой суммы, но те настаивали на передаче им денег, предлагая обокрасть предприятие, в котором он был трудоустроен, – сообщил в УМВД России по г. Сургуту.

В полицию обратились ещё два молодых человека 1995 года рождения. От них требовали 200 тысяч рублей, а также передачу автомобилей стоимостью 500 и 600 тысяч рублей. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдали злоумышленникам 100 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба от преступных действий злоумышленников составила более 3 миллионов рублей. Сейчас все члены организованной преступной группы содержатся в изоляторе временного содержания. Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд.