Жителям Урая предлагали незаконно снизить показания счетчиков. Фото: Вадим Бегун

Прокуратура города Урая в ходе интернете нашла три сайта, на которых содержались сведения о незаконных способах уменьшения показаний приборов учета электроэнергии. Распространять такую информацию запрещено.

– За самовольное подключение или безучетное использование электрической, тепловой энергии предусмотрена административная ответственность. За причинение имущественного ущерба установлена административная и уголовная ответственность, – рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Ведомство обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.