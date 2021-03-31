В Югре стартует месячник пропаганды здорового питания. Фото - dzhmao.ru.

В Югре стартует месячник пропаганды здорового питания. Информацию о полезной еде и ее влиянии на здоровье можно будет найти в социальных сетях, на сайтах медучреждений и в СМИ.

– Правильное питание – один из факторов здорового образа жизни. Сбалансированное, хорошо организованное питание – гарантия здоровья, трудоспособности, активного образа жизни и долголетия. К сожалению, далеко не каждый человек знает о том, как составить правильный рацион для себя и своих близких, – отметили в пресс-службе местного депздрава.

Чтобы помочь югорчанам разобраться в этом вопросе, врачи проведут лекции и беседы во время приемов: расскажут о принципах здорового питания, режиме питания, полезных продуктах и о том, от чего отказаться, чтобы дольше оставаться здоровым. В медицинских учреждениях планируется оформление информационных стендов и раздача печатной продукции.