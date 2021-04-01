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Общество1 апреля 2021 6:01

Погода в Югре на 1 апреля 2021 года: потепление, мокрый снег

В отдельных районах сильный ветер
Сергей Швецов
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В Югре ожидается потепление, мокрый снег.

Фото: Вадим Бегун

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около +2 °С, ночью +2 ºС. Пасмурно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 4 – 7 м/с.

В Сургуте: Днём +1 °С, ночью -1 °С, пасмурно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 6-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +1 °С, ночью -6 °С, пасмурно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 5-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +1 °С, ночью 0 °С пасмурно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-8 м/с.

В Когалыме: Днём 0°С, ночью -6°С, пасмурно, небольшой снег. Ветер южный 4-6 м/с.