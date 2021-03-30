В Советском пьяная женщина зашибла кружкой полицейского. Фото - hmao.sledcom.ru.

Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы пгт. Алябьево. Женщину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел 28 марта около половины пятого дня.

Пьяная подозреваемая находилась в участковом пункте полиции города Советский, куда ее доставили за нарушение общественного порядка и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

– Из личной неприязни к участковому за привлечение к административной ответственности она бросила керамическую кружку в голову сотрудника полиции, причинив потерпевшему ссадину, гематому и физическую боль, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.