В Югре готовятся к закрытию ледовых переправ. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Югре готовятся к закрытию ледовых переправ. Так, с 1 апреля на территории Кондинского района будут закрыты для передвижения транспортных средств 11 ледовых переправ, 8 из них межмуниципального значения. Решение принято в связи с устойчивыми положительными температурами воздуха, уменьшением толщины льда на ледовых переправах, образованием колейности.

Во избежание несанкционированного проезда транспортных средств перед ледовыми переправами будут установлены запрещающие дорожные знаки, организованы работы по устройству искусственных заграждений.

– До 15-20 тонн снижена грузоподъемность ледовых переправ межмуниципального значения в Октябрьском районе, до 15 тонн – в Ханты-Мансийском районе, до 20 тонн на переправе через р. Пасол в Нижневартовском районе, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

На сегодняшний день в Югре открыты для передвижения транспортных средств 56 ледовых переправ межмуниципального значения и 40 технологических.