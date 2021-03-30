Югорчанам разрешили ездить в командировки за рубеж. Фото: Вадим Бегун

Югорчанам разрешили ездить в командировки за рубеж. Документ о внесении изменений в некоторые постановления губернатора ХМАО был подписан сегодня, 30 марта. В соответствии с ним признан утратившим силу подпункт 5.1.9 постановления № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

– Также отметим, в соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации теперь школьники смогут летом поехать на отдых в оздоровительные организации за пределы места проживания в другие регионы страны, – сообщили в правительстве Югры.

Перечень субъектов РФ, на территории которых может быть организован летний отдых детей и молодежи автономного округа, определит окружной департамент образования и молодежной политики во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Югре.