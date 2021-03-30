В Нижневартовске малышу удалили паховую грыжу. Фото - dzhmao.ru.

В Нижневартовске малышу удалили паховую грыжу. Об этом сообщает депздрав Югры.

– Наркоз и любое оперативное вмешательство – это всегда риск. Но когда ты знаешь, что твоего ребёнка оперируют одни из «лучших рук» детской хирургии Югры – Евгений Фролов, ты спокойна! Ты доверяешь, ты веришь, ты знаешь, что всё будет хорошо! Мне принесли сына уже через 40 минут. Да, он плакал, но через час уснул, а проснувшись, уже забыл о боли. И в последующий послеоперационный период мы обошлись без обезболивающих препаратов, – рассказывает мама мальчика Эльвина Ганиева.

Женщина отмечает, что сейчас остались только три крохотные точки на теле. Она надеется, что всё это забудется и останется лишь в памяти.

По словам врачей, грыжа живота - выхождение внутренних органов вместе с пристеночным листком брюшины из брюшной полости. Грыжа проникает через отверстия или «слабые места» в мышечно-фасциальной стенке живота. Опасность паховой грыжи в том, что может произойти её ущемление. В грыжевых воротах ущемляются внутренние органы, что приводит к нарушению кровообращения и функции органа. Поэтому любая паховая грыжа - это показание к оперативному лечению.