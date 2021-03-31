Неосуществившаяся поездка обошлась югорчанке в 160 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре за минувшие сутки зафиксировано 10 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. На счетах аферистов очередная сумма более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Так, 45-летняя горожанка из Ханты-Мансийска решила отправиться в поездку и вместо того, чтобы купить билет через кассу автовокзала, она нашла попутчиков на популярном сайте «БлаБлаКар». В дневное время через Ватсап с ней связался водитель, под которым скрывался мошенник.

– Он якобы хотел уточнить детали и между строк попросил оплатить дорогу, скинул ссылку в переписке. Горожанка перешла по ней и ввела все реквизиты своей банковской карты, с которой впоследствии списали свыше 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре

А в Мегионе 53-летняя пенсионерка мечтала обновить свой гардероб, заказала через Интернет пару платьев. Договорилась с заказчиком, что оплатит посылку по факту в отделении почты. Как только пришла бандероль, гражданка отдала свыше 3 тысяч рублей и получила обновки. Раскрыла коробку и вместо заказанной одежды получила 2 юбки и 3 полимерных пакета с древесным наполнителем.