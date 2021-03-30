В Берёзовском районе наценка за товары первой необходимости достигла 191%. Фото: Вадим Бегун

Прокуратура Берёзовского района провела проверку исполнения законодательства при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Оказалось, что хозсубъекты допускают нарушения при ценообразовании на продукты питания.

– При реализации продуктов превышается установленная законом торговая надбавка. В отдельных случаях наценка на реализуемые продукты достигла 191% при максимально допустимом уровне в 50%, – сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По итогам проверки в отношении трех индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, в целях дальнейшего недопущения указанных нарушений в адрес индивидуальных предпринимателей и юридического лица внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.