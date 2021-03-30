Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2021 года увеличилось на 75 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 75 и составило 54 104 человека.

По информации Оперативного штаба Югры, 54 104 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 30 марта. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 75 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах: Сургут – 18, Ханты-Мансийск – 17, Ханты-Мансийский район – 7, Нижневартовск – 6, Урай – 6, Когалым – 4, Мегион – 4, Нягань – 3, Нефтеюганский район – 3, Радужный – 3, Сургутский район – 1, Октябрьский район – 1, Нижневартовский район – 1, Кондинский район – 1.

На момент выявления у 58 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 69 случаях. По 6 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 750, сняты с наблюдения – 201 738. За сутки на COVID-19 обследовано 509 человек, всего – 1 527 883. Коэффициент распространения инфекции – 0,94. Показатель охвата тестированием населения – 221,9. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 27,84%.

Состояние 44 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 781 человек. За сутки излечились 80 человек, за весь период пандемии – 52 583 югорчанина.