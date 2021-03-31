Погода в Югре на 31 марта 2021 года: от -9 до +5

В Югре от -9 до +5. Фото: Вадим Бегун

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около +5 °С, ночью -9 ºС. Ясно. Ветер южный 3 – 7 м/с.

В Сургуте: Днём -5 °С, ночью -13 °С, облачно, небольшой снег. Ветер южный 4-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -8 °С, ночью -15 °С, облачно. Ветер восточный 3-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -2 °С, ночью -12 °С, облачно, небольшой снег. Ветер южный 6-8 м/с.

В Когалыме: Днём -9°С, ночью -17 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-6 м/с.

31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народе святителя называли Кирилл - "дери полоз", потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет тёплым.