Блогер-миллионник Пивоваров предложил распространить чумовой капитал Ямала на всю страну

Новую меру поддержки малочисленных коренных народов ЯНАО известный журналист упомянул в своем новом выпуске.

Известный журналист и блогер Алексей Пивоваров, рассуждая на тему роста числа покупателей комнат в стране, вспомнил о чумовом капитале, предложенном губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым во время ежегодного отчета о положении дел в округе в минувший четверг, 25 марта.

– По словам Артюхова, стоимость чумового комплекта превышает 500 тысяч рублей, то есть, сопоставима с федеральным материнским капиталом. Думаю, в случае успеха, можно распространить программу на всю страну, – с ноткой сарказма сказал он в очередном выпуске передачи «Редакция» на видеохостинге YouTube.

Но, судя по всему, к большому сожалению Пивоварова, чумовой капитал выдается не всем. Получить помощь могут только кочевые семьи Ямала и только при появлении третьего ребенка, родившегося в 2021 году. В него входят шесты, нуки, доски, печь, нарты – все необходимое для возведения и обустройства полноценного чума. Комплект оценивается в полмиллиона рублей, что практически равноценно федеральному маткапиталу, право на который у северян также сохраняется.

Идею Дмитрия Артюхова одобрили многие. Так, Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, член Совета Федерации, назвал чумовой капитал беспрецедентным случаем среди арктических регионов.

– Вектор развития Артюхова по отношению к коренным народам определенно выделяется. Он понимает, как живут тундровики. Современный подход для сохранения традиционного образа жизни, который может стать отправной точкой для запуска целой федеральной программы поддержки малочисленных народов, – подчеркнул он.