В Нижневартовске девочка пострадала при столкновении «Ларгуса» и «Матиза». Фото - ГИБДД ХМАО.

В Югре за три дня произошло три ДТП, в которых девять человек получили травмы. В одной из аварий пострадала девочка.

Дорожный инцидент случился накануне, 29 марта, в Нижневартовске. 43-летний водитель за рулем «Лады Ларгус», по предварительным данным, выехал на перекрёсток на красный и столкнулся с «Дэу Матиз» под управлением 36-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «южнокорейца» – шестилетняя девочка.

– На территории округа задержаны 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 13 – за отказ от медицинского освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 48 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 120 – за нарушение требований к перевозке детей, – рассказали в ГИБДД по ХМАО-Югре.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, недопущения резких ускорений, торможений и перестроений.