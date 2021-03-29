В Ханты-Мансийске полицейские показали девочкам медведя. Фото - МОМВД России «Ханты-Мансийский».

В Ханты-Мансийске полицейские и общественники показали сестрам Крыловым – Александре и Марие – живого медведя. Они съездили в эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище», где проживает Степан, тем самым исполнив мечту девочек.

С наступлением весны проснулся не только медведь Степан, но и два его друга – медведи Тихон и Еремей. Девочки с большим интересом разглядывали животных, при этом соблюдая меры безопасности. Для обитателей зоопарка Саша и Маша привезли с собой угощения – овощи, фрукты, хлеб. Больше всего девочкам полюбились кролики, которые с удовольствием лопали капусту.

– Девочки увидели черно-бурую лисицу, енота, пони по имени Филиппок, свинок, различных птиц, познакомились с традиционным укладом жизни ханты и манси. Экскурсия поможет привить детям любовь к прекрасному, в том числе к животному миру, воспитать в их характере сострадание и человеколюбие, – сказал член общественного совета при межмуниципальном отделе МВД «Ханты-Мансийский» Дмитрий Воронцов.

Экскурсия девочкам понравилась, массу положительных впечатлений и знаний они увезли с собой.