В Нягани жильцы дома переплатили за ремонт МКД. Фото: Вадим Бегун

Прокуратура Нягани по обращениям жителей многоквартирного дома провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства управляющей организацией ООО «Жилкомсервис Нягань». В ходе проверки выявлен факт неверного начисления платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

– В связи с этим прокурор города внес в адрес руководителя ООО «Жилкомсервис Нягань» представление, потребовав устранить допущенные нарушения закона, – рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома произведен перерасчет незаконно начисленной платы.