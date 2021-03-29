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Общество29 марта 2021 13:25

В Нягани жильцы дома переплатили за ремонт МКД

В дело вмешалась прокуратура
Сергей Швецов
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В Нягани жильцы дома переплатили за ремонт МКД.

Фото: Вадим Бегун

Прокуратура Нягани по обращениям жителей многоквартирного дома провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства управляющей организацией ООО «Жилкомсервис Нягань». В ходе проверки выявлен факт неверного начисления платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

– В связи с этим прокурор города внес в адрес руководителя ООО «Жилкомсервис Нягань» представление, потребовав устранить допущенные нарушения закона, – рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома произведен перерасчет незаконно начисленной платы.