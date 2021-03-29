В Нижневартовской больнице недоношенные малыши получают офтальмологическую помощь. Фото - dzhmao.ru.

В Нижневартовской больнице с помощью офтальмологического аппарата «Реткам» врачи проводят обследования недоношенных детей со всей Югры. Ретинальная педиатрическая камера аппарата обеспечивает врачу широкий обзор всего глаза.

– Проблема недоношенных детей у нас сейчас очень актуальна, деток таких много, они очень хорошо адаптируются в дальнейшем, но зрение-это очень важный орган чувств и нужно следить за его формированием. Эта камера позволяет нам регистрировать степень зрелости, выявлять на очень ранних сроках признаки заболевания, таким образом, такие детки, которые раньше были обречены на слепоту, сейчас видят, – рассказывает заведующая офтальмологическим отделением медучреждения Юлия Колчина.

У аппарата есть фоторегистратор, который сохраняет снимки, и в дальнейшем доктор может снова к ним вернуться, чтобы проследить динамику заболевания. Если врачи затрудняются в диагнозе, на основании полученных данных они могут консультироваться с другими центрами.