В Югре из пожаров за неделю спасли трех человек. Фото - 86.mchs.gov.ru.

В Югре за минувшую неделю произошло 34 пожара. Из опасных зон спасены 3 человека, эвакуированы - более 50 человек. Пожарные отстояли материальные ценности и имущество граждан на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Огнем повреждены 19 строений и 8 единиц техники, 2 строения уничтожены. Травмы получили 3 человека, 1 погиб.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 17 раз.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.

В ведомстве также посоветовали не оставлять детей дома без присмотра взрослых, напомнить им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб.