В Югре аферистка «развела» девушку и посоветовала ей делать, что хочет. Фото - ОМВД России по Октябрьскому району.

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратилась 36-летняя жительница поселка Унъюган с сообщением о том, что стала жертвой мошенничества. Девушка лишилась около 11 тысяч рублей.

Потерпевшая в интернете нашла объявление о продаже мопса, которого продавали в Тюмени. Женщина созвонилась и договорилась о цене и доставке. Продавец попросила задаток в сумме 2 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела на продиктованный номер телефона. Дополнительно на карту афериста югорчанка перевела 1 900 рублей за плед и переноску.

– Затем продавцу срочно потребовалась оставшаяся сумма (7 тысяч рублей) якобы для ребёнка, который находится в другом городе. Потерпевшая поверила и, поскольку дело касалось ребёнка, сразу перевела оставшуюся сумму. Девушки договорились о встрече, где произойдет передача купленного щенка. Но «продавец» на встречу не явилась. Потерпевшая написала сообщение аферистке, что обратится в полицию о факте мошенничества, ей ответили: «Делай, что хочешь». Больше мошенница не выходила на связь, – рассказали в ОМВД России по Октябрьскому району.

Возбуждено уголовное дело «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.