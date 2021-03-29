В Нягани дебошир побил знакомого. Фото: Ольга Крыльцова

В Нягани в одном из жилых домов города в ходе ссоры ранее судимый 33-летний мужчина попытался решить конфликт, возникший со знакомым, кулаками. Местный житель нанес множественные удары по различным частям тела 39-летнему товарищу.

– Участковый уполномоченный ОМВД России по городу Нягани младший лейтенант Александров Владимир задержал подозреваемого и доставил в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, – отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.