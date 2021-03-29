Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 марта 2021 года увеличилось на 73 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 73 и составило 54 029 человек.

По информации Оперативного штаба Югры, 54 029 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 29 марта.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 73 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах: Ханты-Мансийск – 21, Сургут – 13, Ханты-Мансийский район – 12, Мегион – 5, Нягань – 4, Нефтеюганский район – 3, Урай – 3, Сургутский район – 2, Нефтеюганск – 2, Югорск – 2, Кондинский район – 2, Нижневартовск – 1, Когалым – 1, Советский район – 1, Нижневартовский район – 1.

На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 67 случаях. По 6 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 6 751, сняты с наблюдения – 201 721. За сутки на COVID-19 обследовано 2 256 человек, всего – 1 527 374. Коэффициент распространения инфекции – 0,97. Показатель охвата тестированием населения – 256,4. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 22,1%.

Состояние 48 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 781 человек. За сутки излечились 66 человек, за весь период пандемии – 52 503 югорчанина.