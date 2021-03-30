Погода в Югре на 30 марта 2021 года: пасмурно, снег

В Югре пасмурно и снег. Фото: Ольга Крыльцова

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около нуля °С, ночью -15 ºС. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер 3 – 6 м/с.

В Сургуте: Днём -6 °С, ночью -14 °С, пасмурно, снег. Ветер 3-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём -7 °С, ночью -14 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер северный 4-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -5 °С, ночью -17 °С, Переменная облачность, снег. Ветер северный 3-8 м/с.

В Когалыме: Днём -7°С, ночью -15 °С, пасмурно, снег. Ветер северный 3-6 м/с.

30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. На Алексея Тёплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно - весна запоздает. Большие ручьи тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет - снизу течет».