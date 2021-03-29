Подставные сотрудники банка выманили у нуждающегося югорчанина 70 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ОМВД России по Югорску обратился 56-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный обманным путем похитил деньги. Ему позвонил якобы сотрудник одного из банков и сообщил, что пострадавшему одобрен кредит в размере 500 тысяч рублей под низкую процентную ставку. Ввиду острой нужды в деньгах, мужчина продолжил диалог со злоумышленником.

Для того чтобы получить кредит, не выезжая в Москву, необходимо было внести оплату за курьерские услуги на сумму 6 800 рублей. Следуя указаниям злоумышленника, заявитель перевел деньги на банковскую карту мошенника. Далее нужно было оплатить сумму страхового взноса.

– На следующий день пострадавшему снова позвонил тот же подставной сотрудник банка «Победа» и пояснил, что нужно внести вторую часть страхового взноса. Мужчина также перевел на банковскую карту злоумышленника деньги, – рассказали в ОМВД России по г. Югорску.

В результате злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами потерпевшего на сумму более 70 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество».