Погода в Югре на 29 марта 2021 года: незначительное похолодание

В Югре незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём около -9 °С, ночью -7 ºС. Пасмурно, небольшой снег. Ветер северый 6 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём -9 °С, ночью -11 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер северный 6-11 м/с.

В Нижневартовске: Днём -6 °С, ночью -10 °С, облачно. Ветер северный 5-7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -11 °С, ночью -9 °С, пасмурно, небольшой снег. Ветер северный 7-9 м/с.

В Когалыме: Днём -12°С, ночью -13 °С, малооблачно. Ветер северный 7-11 м/с.

В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: "На Саввина сани покинь, телегу подвинь", «Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит». А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб».