Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 марта 2021 года увеличилось на 76 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 76 и составило 53 956 человек.

По информации Оперативного штаба Югры, 53 956 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 28 марта. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах: Ханты-Мансийск – 18, Сургут – 16, Нижневартовск – 9, Мегион – 8, Березовский район – 7, Сургутский район – 5, Нефтеюганск – 4, Нефтеюганский район – 3, Нижневартовский район – 2, Когалым – 1, Нягань – 1, Урай – 1, Советский район – 1.

На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случаях. По 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 804 человека, сняты с наблюдения – 201 586.

За сутки на COVID-19 обследованы 4 347 человек, всего – 1 525 118. Коэффициент распространения инфекции – 1,01. Показатель охвата тестированием населения – 243,40. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 21,62%.

Состояние 46 пациентов тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умер 781 человек. За сутки излечились 67 человек, за весь период пандемии – 52 437 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.