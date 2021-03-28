Югорчан штрафуют за отсутствие тестов на коронавирус по возвращении из заграницы. Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Советского района штрафуют за отсутствие тестов на коронавирус по возвращении из заграницы. Как оказалось, обязательное условие соблюдают не все.

– По фактам нарушений, за 1 квартал 2021 года в городе Югорске и Советском районе были возбуждены два дела об административном правонарушении. Дела были направлены в Советский районный суд для принятия решения. Постановлениями судов граждане привлечены к административной ответственности, их оштрафовали на общую сумму 15 тысяч рублей, – рассказала главный специалист-эксперт местного управления Роспотребнадзора Юлия Айль.

Напомним, что прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на Едином портале Госуслуг. До получения результатов надо соблюдать режим изоляции по месту жительства.