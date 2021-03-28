В Лангепасской больнице работает аппарат для активно-пассивной механотерапии. Фото - dzhmao.ru.

В стационарном отделении медицинской реабилитации БУ «Лангепасская городская больница» функционирует аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии, приобретенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

– Механотерапия на сегодняшний день является эффективным способом восстановления подвижности суставов и отдельных мышц, профилактики различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот вид физиотерапевтического лечения включает в себя комплекс специальных упражнений, которые выполняются посредством тренажеров, – объяснили в департаменте здравоохранения ХМАО.

Оборудование направлено на разработку и укрепление основных групп мышц тела, улучшения равновесия, увеличение объема активных и пассивных движений. В механизм встроена функция, позволяющая обезопасить процесс терапии. Благодаря регулярной работе на механотерапевтическом аппарате происходит стимуляция кровообращения, повышается иммунитет, нивелируется мышечное напряжение, сустав получает необходимую нагрузку.

Методика внедрена для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также при некоторых заболеваниях нервной системы, сопровождающихся нарушением движений верхних и нижних конечностей.