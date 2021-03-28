В Ханты-Мансийске волонтеры расскажут горожанам о голосовании за объект благоустройства. Фото - admhmansy.ru.

С 24 февраля 1136 человек зарегистрировалось, чтобы попасть в команду добровольцев Югры. Волонтеры будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

– Я живу в Ханты-Мансийске всю свою сознательную жизнь. Здесь пошёл в первый класс и окончил школу. Здесь я получил профессиональное образование. Пока рос и взрослел, город менялся и развивался. Сегодня нам предоставлена возможность повлиять на развитие города, улучшить его пространства, – прокомментировал свое решение организатор волонтерской деятельности Виктор Банк.

Чтобы городская среда отвечала запросам жителей и бизнеса, она должна формироваться с учетом их мнения, все проекты должны отбираться совместно с горожанами.

После собеседования и обучения волонтеры начнут рассказывать жителям округа о голосовании за объекты благоустройства. Оно пройдет на единой платформе программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 26 апреля по 30 мая: 86.gorodsreda.ru.