В Мегионский лесхоз неправильно приняли на работу бывшего госслужащего Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в казенном учреждении «Мегионский лесхоз». Оказалось, что руководитель предприятия принял на работу бывшего государственного служащего. Ему надо было в установленный законом 10-дневный срок предоставить в адрес прежнего работодателя все необходимые сведения, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции.

– Прокурор города в отношении должностного лица возбудил производство по делу об административном правонарушении «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Постановлением мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа, – рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.