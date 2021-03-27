Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 марта 2021 года увеличилось на 79 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Югре за сутки зарегистрировано и подтверждено 79 новых случаев коронавируса в 17 муниципалитетах. Всего с марта в регионе выявлено 53 880 человек COVID-19.

По клинической картине: на момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, у одного человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях, по двум контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 660 югорчан, сняты с наблюдения - 201 413 человек. За сутки на COVID-19 обследован 4 061 житель региона, всего прошли обследование 1 520 771 человек.

Больше всего случаев ковида за сутки выявлено в Сургуте - 19; Ханты-Мансийске - 15; Мегионе - 6.

Также случаи коронавируса зафиксированы в Нижневартовске и Кондинском районе - 5; Радужном, Сургутском, Нефтеюганском и Советском районах - 4; Нягани и Нефтеюганске - 3; Пыть-Яхе - 2; Когалыме, Урае, Югорске, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах - 1.

Состояние 47 пациентов - тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 781 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 85 человек, за весь период пандемии вылечились 52 370 югорчан.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 885 человек с COVID-19, из них 1 062 (11,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 510 744. Выздоровевших - 10 337, за весь период - 4 130 498. Умерших - 387, с начала периода - 97 404.