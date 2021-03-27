Югорские полицейские напомнили молодежи о последствиях вредных привычек

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Югре полицейские и общественники продолжают рассказывать молодежи о последствиях вредных привычек. Они посещают образовательные учреждения и пропагандируют среди ребят здоровый образ жизни.

Так, в Нижневартовске стражи правопорядка пообщались со школьниками в режиме вебинара. Они рассказали случаи из жизни, когда подростки делали выбор в пользу вредных привычек и каким образом менялась их жизнь. Также они пояснили, что за все правонарушения и преступления предусмотрена ответственность.

Сургутским школьникам инспекторы по делам несовершеннолетних разъяснили последствия употребления наркотических и психотропных веществ, акцентировав внимание на том, что такие вредные привычки могут испортить их жизнь. Также они посоветовали не совершать необдуманных поступков и не идти на поводу у сверстников, которые злоупотребляют алкоголем.

В Октябрьском районе стражи правопорядка рассказали о вреде употребления снюса, весьма популярного среди подростков: как он действует на молодой организм и возможных последствиях.

В Березовском районе подобная тема прозвучала в стенах Игримского политехнического колледжа и районных школ. Полицейские поговорили с подрастающим поколением о возможных ситуациях, в которые они могут попасть, и напомнили об ответственности, грозящей не только им, но и их родителям.

Такой диалог с сотрудниками полиции в очередной раз напомнил ребятам, что они должны уметь принимать решения и делать выбор, за который в последующем им не будет стыдно.