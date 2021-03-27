Погода в Югре на 27 марта: снег с дождем

Погода в Югре на 27 марта Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 27 февраля, в Югре ожидается переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной - местами небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, при прояснениях до -11. Днем +1...+6 градусов, по северным районам 0...-5.

Ханты-Мансийск: пасмурно и снег с дождем. Днем +1, ночью -5. Ветер 4-8 м/с.

Сургут: переменная облачность и небольшой снег. Днем -1, ночью -8. Ветер 7-9 м/с.

Нижневартовск: облачно и снег с дождем. Днем +1, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность и снег с дождем. Днем 0, ночью -8. Ветер 8-10 м/с.

Когалым: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -10. Ветер 6-12 м/с.